"Это наш город": безлимитные проездные в Москве будут активироваться после первой поездки

В московском транспорте безлимитные проездные будут действовать с момента первого прохода по ним. Постановление подписал Сергей Собянин.

Речь идет о билетах на 30, 90 и 365 дней. Новые правила введут с 1 сентября. Сейчас такие проездные активируются с момента продажи. Вскоре на это будут давать 10 дней после покупки. На 11-й день билет активируется автоматически. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

