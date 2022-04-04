В Москве запустили пилотный проект по пополнению "Тройки" в киосках печати

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве запустили пилотный проект по пополнению карты "Тройка" в киосках печати. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать удобные сервисы для пассажиров. В пилотном режиме мы запускаем продажу проездных билетов в киосках печати возле станций метро и остановок. Там же можно пополнить "Тройку". Это позволит избежать очередей и сэкономить время", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В киосках можно будет записать на "Тройку" любой билет. Пока проект тестируют на улице Первомайской, 77. Если пилот будет успешным, его расширят по всей Москве. Мест, где можно купить и пополнить проездные, станет больше.

В России до конца 2022 года планируют увеличить число регионов, где можно будет оплатить проезд картой "Тройка". Ожидается, что в число новых участников программы войдут Воронеж, Пермь, Орел и Ростов.

По информации Дептранса, благодаря "Тройке" регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создать свои тарифы.

Ликсутов отмечал, что применение единой карты "Тройка" становится удобным для россиян процессом, поскольку помогает экономить в путешествиях. Кроме того, сама инициатива соответствует транспортной стратегии страны до 2030 года.

