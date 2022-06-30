Лавров рекомендовал странам Европы осторожнее опускать железный занавес

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Евросоюзу следует с осторожностью опускать железный занавес, чтобы ничего себе не прищемить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается железного занавеса, то он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Этот процесс запущен", – цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена устанавливать железный занавес. По ее словам, это делает Евросоюз.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Западу не удастся осуществить план по международной изоляции России.

Медведев подчеркнул, что важно приложить все усилия, чтобы обеспечить развитие и безопасность РФ. По его словам, Совбез РФ играет в этом важную роль.

