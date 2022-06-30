Безлимитные проездные будут действовать с момента первой поездки в Москве с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Безлимитные проездные билеты на 30, 90 и 365 дней с 1 сентября будут действовать с момента первого прохода по ним. Постановление подписал Сергей Собянин.

Билет необходимо активировать в течение 10 дней с момента покупки, либо он будет активирован автоматически на 11-й день после приобретения. Ранее проездные активировались в момент продажи.

Принятое решение предоставит возможность заблаговременного приобретения проездных, а также позволит избежать очередей в кассы.

Более того, изменение срока начала действия безлимитных проездных даст возможность пассажирам сэкономить порядка 8 тысяч рублей в год, которые до этого сгорали из-за того, что между покупкой и началом использования билета могло пройти несколько дней.

Отмечается, что на данную категорию билетов приходится более трети поездок в столице.

Ранее сообщалось, что с 1 мая школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры смогут приобретать проездные билеты в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней.

До этого проездной действовал только до конца календарного месяца вне зависимости от дня его покупки.

