ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в четырех регионах из-за роста цен на топливо

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Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили дела в отношении владельцев заправок в Нижегородской, Новосибирской, Пермской областях и Республике Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стали признаки необоснованного повышения цен на топливо. В случае установления факта злоупотребления доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, организациям грозит административная ответственность по КоАП РФ, отметили в ФАС.

В частности, Нижегородское управление ФАС возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта, который реализует топливо на АЗС под брендом ESCO, а также на станциях "Газпромнефть", работающих по франшизе. На этих заправках за короткий период изменились цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Ранее региональные управления ФАС вынесли предупреждения 14 предприятиям на топливном рынке, которые работают в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. В ведомстве отмечали, что изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным.