Пассажиры метро Москвы получат кешбэк за оплату проезда картой "Мир" через FacePay

Пассажирам столичного метро стало доступно получение кешбэка за оплату проезда картой "Мир" через систему FacePay. Акция продлится до конца года, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, за каждую поездку на карту в течение пяти дней вернется 10 рублей. Для оплаты проезда через Face Pay необходимо зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", привязать в профиле свою фотографию и карту "Мир". При этом карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности на сайте privet.mir или в приложении "Привет, Мир". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

