Как изменилась транспортная доступность ТиНАО за 10 лет

Ровно 10 лет назад территория Москвы выросла почти в 2,5 раза. В состав столицы вошли территории на юго-западе Подмосковья, которые образовали Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО). За прошедшее время туда впервые пришло метро и были построены сотни километров дорог. Подробнее – в материале Москвы 24.
Метро
До присоединения к Москве на новых территориях метро не было. Сегодня в ТиНАО действуют восемь станций подземки. Шесть из них продолжили Сокольническую линию: на ней открылись "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Две другие вошли в состав Солнцевской линии – "Говорово" и "Рассказовка".
Первой станцией Московского метрополитена в ТиНАО стала "Румянцево". Ее открыли в январе 2016 года за пределами МКАД между офисно-торговым комплексом юго-запада столицы и Киевским шоссе.
Главным украшением там стали разноцветные витражи на гранитном цоколе. При разработке проекта архитекторы вдохновились картинами голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана.
Через месяц открыли следующую станцию на Сокольнической линии – "Саларьево". Она стала юбилейной, 200-й в столичном метрополитене. Дизайн выполнен в стиле конструктивизма. Стены, потолок, колонны и пол платформы разбиты на квадраты разных цветов.
В июне 2019 года запустили сразу четыре станции красной ветки. "Филатов Луг" и "Прокшино" – наземные и напоминают вокзалы XIX века. Авторы проектов вдохновлялись Ватерлоо в Лондоне, Киевским вокзалом в Москве и Пенсильванским – в Нью-Йорке.
Наземный вестибюль "Ольховой" построили в стиле оригами – визуально он напоминает фигуру самолетика, сложенную из квадратных листов бумаги. Во внутренней отделке станции использовали белые, желтые и оранжевые цвета. Стены и колонны сделали из мрамора, а пол – из гранита.
В отделке "Коммунарки" также использовали гранит и мрамор. Основной декоративный элемент – светильник-решетка в центральном пролете на всем протяжении платформы и кассового зала.
"Говорово" желтой линии, которую открыли в августе 2018-го, расположена в поселении Московский с южной стороны Боровского шоссе. Основной цвет оформления – черный. При этом свет на станции имеет три тона: тепло-желтый, белый и фиолетовый. Платформа отделана серым гранитом, потолок – черный и зеркальный с рисунком в виде лабиринта из люминесцентных ламп.
Конечную на данный момент "Рассказовку" открыли в 2018 году в поселке Внуковское с северной стороны Боровского шоссе.
Внутреннее оформление станции напоминает библиотеку: стены украшают книжные полки, а колонны представляют собой ящики картотеки, куда нанесены названия произведений, фамилии авторов и QR-коды. С помощью мобильного телефона можно почитать выбранное произведение в дороге.
Наземный транспорт
В ТиНАО в 2022 году открыли самый крупный парк для электробусов в Европе. Он раскинулся на площади свыше 10 гектаров в поселении Краснопахорском. Он рассчитан на 200 электробусов и 100 автобусов большого класса.
В парке – производственный и административно-бытовой корпуса, склад с гаражом, контрольно-технический пункт и объекты инженерной инфраструктуры. Для заправки здесь построили АЗС и станции с ультрабыстрым зарядом.
В целом в ТиНАО количество автобусных маршрутов увеличилось на 77% – с 95 до 168, а ежесуточный пассажиропоток на наземном городском общественном транспорте вырос на 152% (с 132,7 тысячи до 336 тысяч человек). Кроме того, в 2021 году на территории запустили новый сервис "По пути". Он позволяет пассажиру заказывать автобус именно на ту остановку, которая ему нужна. При этом стоимость поездки составляет всего 51 рубль.
МЦД
В ТиНАО развивается и проект Московские центральные диаметры: станции Щербинка и Остафьево вошли в состав МЦД-2. Для будущего запуска МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожный) на территории ТиНАО была проведена реконструкция станций Кокошкино, Толстопальцево и Внуково. Также открыта Крекшино в поселении Марушкинском. На данный момент ведется реконструкция еще шести объектов.
Дорожное строительство
За прошедшие 10 лет в ТиНАО построили больше 300 километров дорог. Наиболее значимыми стали трассы Мамыри – Саларьево, Боровское шоссе – деревня Ботаково, М-3 "Украина" – деревня Сосенки – деревня Ямонтово и Марьино – Саларьево.
На сегодняшний день приоритет – Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) и новая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе на участке от Киевского до Боровского.
Трасса Боровское шоссе – деревня Ботаково. Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строители также реконструировали две основные магистрали новых территорий – Киевское и Калужское шоссе.
Все дороги в ТиНАО строятся с учетом требований к комфорту и безопасности: на съездах – разгонные полосы, проезжую часть расширяют и, конечно, устанавливают освещение и светофоры.
Не забывают строители и про тротуары, автобусные остановки, внеуличные пешеходные переходы и шумозащитные экраны, а также про благоустройство прилегающих территорий.