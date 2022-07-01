Как изменилась транспортная доступность ТиНАО за 10 лет

Ровно 10 лет назад территория Москвы выросла почти в 2,5 раза. В состав столицы вошли территории на юго-западе Подмосковья, которые образовали Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО). За прошедшее время туда впервые пришло метро и были построены сотни километров дорог. Подробнее – в материале Москвы 24.

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Метро

До присоединения к Москве на новых территориях метро не было. Сегодня в ТиНАО действуют восемь станций подземки. Шесть из них продолжили Сокольническую линию: на ней открылись "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Две другие вошли в состав Солнцевской линии – "Говорово" и "Рассказовка".

Первой станцией Московского метрополитена в ТиНАО стала "Румянцево". Ее открыли в январе 2016 года за пределами МКАД между офисно-торговым комплексом юго-запада столицы и Киевским шоссе.

Станция метро "Румянцево". Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Главным украшением там стали разноцветные витражи на гранитном цоколе. При разработке проекта архитекторы вдохновились картинами голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана.

Через месяц открыли следующую станцию на Сокольнической линии – "Саларьево". Она стала юбилейной, 200-й в столичном метрополитене. Дизайн выполнен в стиле конструктивизма. Стены, потолок, колонны и пол платформы разбиты на квадраты разных цветов.

Станция метро "Саларьево". Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В июне 2019 года запустили сразу четыре станции красной ветки. "Филатов Луг" и "Прокшино" – наземные и напоминают вокзалы XIX века. Авторы проектов вдохновлялись Ватерлоо в Лондоне, Киевским вокзалом в Москве и Пенсильванским – в Нью-Йорке.

Станция метро "Филатов Луг". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Наземный вестибюль "Ольховой" построили в стиле оригами – визуально он напоминает фигуру самолетика, сложенную из квадратных листов бумаги. Во внутренней отделке станции использовали белые, желтые и оранжевые цвета. Стены и колонны сделали из мрамора, а пол – из гранита.

Станция метро "Ольховая". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В отделке "Коммунарки" также использовали гранит и мрамор. Основной декоративный элемент – светильник-решетка в центральном пролете на всем протяжении платформы и кассового зала.

Станция метро "Коммунарка". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Говорово" желтой линии, которую открыли в августе 2018-го, расположена в поселении Московский с южной стороны Боровского шоссе. Основной цвет оформления – черный. При этом свет на станции имеет три тона: тепло-желтый, белый и фиолетовый. Платформа отделана серым гранитом, потолок – черный и зеркальный с рисунком в виде лабиринта из люминесцентных ламп.

Станция метро "Говорово". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Конечную на данный момент "Рассказовку" открыли в 2018 году в поселке Внуковское с северной стороны Боровского шоссе.

Станция метро "Рассказовка". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Внутреннее оформление станции напоминает библиотеку: стены украшают книжные полки, а колонны представляют собой ящики картотеки, куда нанесены названия произведений, фамилии авторов и QR-коды. С помощью мобильного телефона можно почитать выбранное произведение в дороге.

Наземный транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО в 2022 году открыли самый крупный парк для электробусов в Европе. Он раскинулся на площади свыше 10 гектаров в поселении Краснопахорском. Он рассчитан на 200 электробусов и 100 автобусов большого класса.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В парке – производственный и административно-бытовой корпуса, склад с гаражом, контрольно-технический пункт и объекты инженерной инфраструктуры. Для заправки здесь построили АЗС и станции с ультрабыстрым зарядом.

Фото: Мосгортранс

В целом в ТиНАО количество автобусных маршрутов увеличилось на 77% – с 95 до 168, а ежесуточный пассажиропоток на наземном городском общественном транспорте вырос на 152% (с 132,7 тысячи до 336 тысяч человек). Кроме того, в 2021 году на территории запустили новый сервис "По пути". Он позволяет пассажиру заказывать автобус именно на ту остановку, которая ему нужна. При этом стоимость поездки составляет всего 51 рубль.

МЦД

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

В ТиНАО развивается и проект Московские центральные диаметры: станции Щербинка и Остафьево вошли в состав МЦД-2. Для будущего запуска МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожный) на территории ТиНАО была проведена реконструкция станций Кокошкино, Толстопальцево и Внуково. Также открыта Крекшино в поселении Марушкинском. На данный момент ведется реконструкция еще шести объектов.

Дорожное строительство

Трасса Мамыри – Саларьево. Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

За прошедшие 10 лет в ТиНАО построили больше 300 километров дорог. Наиболее значимыми стали трассы Мамыри – Саларьево, Боровское шоссе – деревня Ботаково, М-3 "Украина" – деревня Сосенки – деревня Ямонтово и Марьино – Саларьево.

На сегодняшний день приоритет – Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) и новая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе на участке от Киевского до Боровского.

Трасса Боровское шоссе – деревня Ботаково. Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строители также реконструировали две основные магистрали новых территорий – Киевское и Калужское шоссе.

Все дороги в ТиНАО строятся с учетом требований к комфорту и безопасности: на съездах – разгонные полосы, проезжую часть расширяют и, конечно, устанавливают освещение и светофоры.

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Не забывают строители и про тротуары, автобусные остановки, внеуличные пешеходные переходы и шумозащитные экраны, а также про благоустройство прилегающих территорий.