Эскалатор на станции "Авиамоторная" Калининской линии метро закроют с 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один из эскалаторов на станции "Авиамоторная" Калининской линии метро будет закрыт в период с 6 июля по 2 сентября текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте мосметро.

"На станции "Авиамоторная" (выходы № 1–9) закроют на ремонт эскалатор", – говорится в объявлении.

Это связано с проведением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро эскалатор будет закрыт на ремонт с 1 по 3 июля 2022 года. А с 6 июля и до конца лета по той же причине не будет работать эскалатор в переходе со станции "Курская" на станцию "Чкаловская".

