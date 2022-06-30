Эскалатор на станции метро "Рязанский проспект" закроют с 1 по 3 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эскалатор на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро закроют с 1 по 3 июля 2022 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что эскалатор в переходе со станции "Курская" на станцию "Чкаловская" Люблинской-Дмитровской линии метро закроют на ремонт с 6 июля. Ограничения будут действовать до 30 августа.

До этого один из эскалаторов на станции метро "Шаболовская" Калужско-Рижской линии закрыли на два месяца из-за ремонта. Он не будет работать до 16 августа текущего года.

