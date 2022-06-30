Эскалатор на станции метро "Рязанский проспект" закроют с 1 по 3 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эскалатор на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро закроют с 1 по 3 июля 2022 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.
Уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что эскалатор в переходе со станции "Курская" на станцию "Чкаловская" Люблинской-Дмитровской линии метро закроют на ремонт с 6 июля. Ограничения будут действовать до 30 августа.
До этого один из эскалаторов на станции метро "Шаболовская" Калужско-Рижской линии закрыли на два месяца из-за ремонта. Он не будет работать до 16 августа текущего года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: