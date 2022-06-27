Архитектор рассказал, в чем смысл китайских орнаментов на станции "Мичуринский проспект"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Архитектор Роман Баранов рассказал о том, что лежит в основе оформления станции московского метро "Мичуринский проспект" и почему был выбран именно китайский орнамент, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Основной идеей оформления стала дружба между Россией и Китаем, даже саму архитектурную концепцию разрабатывала группа китайско-российских проектировщиков", – объяснил он.
Отмечается, что при разработке композиции из подвесных освещенных панно, которые стали главным украшением станции, приходилось консультироваться со специалистами по востоковедению.
Ранее в столице выбрали самую красивую станцию БКЛ среди открытых в прошлом году. Больше всего москвичей проголосовали за "Мичуринский проспект". Голосование проводили на сайте проекта "Активный гражданин". Участие в нем приняли более 200 тысяч человек.
"Мичуринский проспект" выбрали почти 20% респондентов. На втором месте оказалась станция "Новаторская", следом – "Аминьевская", "Каховская" и "Проспект Вернадского". Остальные набрали не более 6% голосов.
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