"Это наш город": москвичи проголосовали за самую красивую станцию БКЛ

В столице выбрали самую красивую станцию БКЛ среди открытых в прошлом году. Им стал "Мичуринский проспект". Голосование проводили в проекте "Активный гражданин". Участие в нем приняли более 200 тысяч человек.

"Мичуринский проспект" выбрали почти 20% респондентов. На втором месте оказалась станция "Новаторская", следом – "Аминьевская", "Каховская" и "Проспект Вернадского". Остальные набрали не более 6% голосов.