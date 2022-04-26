Парковки со шлагбаумом в центре Москвы закроют в связи с подготовкой к параду Победы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ряд парковок со шлагбаумом в центре Москвы временно закроют в связи с подготовкой к проведению парада Победы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Парковки № 9080 на Триумфальной площади и № 9004 на Болотной улице не будут работать с 27 апреля по 9 мая. Парковки № 9005 и 9015 на Новом Арбате будут закрыты 28 апреля и 4 мая с 17:00, а также 7 и 9 мая с 00:01.

9 мая до окончания мероприятий временно будут недоступны парковки № 9096 на Славянской площади, № 9002 на улице Охотный Ряд и № 9006 на Театральной площади.

1 из 5



В Дептрансе призвали автомобилистов быть внимательными при парковке и заранее планировать маршруты. "По возможности выбирайте общественный транспорт", – порекомендовали в ведомстве.

Также 28 апреля и 4 мая будет перекрыто движение на ряде участков улиц в центре и на юго-востоке Москвы в связи с проведением тренировок парада Победы.

1 из 2



Две ночные репетиции парада Победы состоятся 28 апреля и 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

В параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне участие примут 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.