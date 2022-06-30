Мужчину на самокате заметили в потоке машин на Волгоградском проспекте

Мужчина перепутал электросамокат с мотоциклом. Такие кадры прислали телезрители. Снято на Волгоградском проспекте. Движение там очень активное, а скорости высокие. Но этого мужчину на самокате ничего не смущает.

По рассказу автора видео, он ехал в потоке машин, проскакивая между рядами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

