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Вирусолог рассказал, закончилась ли в РФ пандемия COVID-19

"Исторический минимум": закончилась ли в РФ пандемия COVID-19
обществомедицина

В России с 2 июля отменяются все коронавирусные ограничения. Это стало возможно на фоне устойчивого снижения заболеваемости COVID-19 в стране. Однако не исключено, что в случае ухудшения обстановки ограничительные меры вроде масочного режима снова вернутся в жизнь россиян. Разбираемся, можно ли праздновать победу над пандемией и ожидаются ли новые волны заболеваемости в РФ.

Отмена ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отмене всех ограничений, которые вводились в России на фоне пандемии коронавируса. Их действие прекратится с 2 июля.

В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер.
пресс-служба Роспотребнадзора

Заболеваемость COVID-19 в стране устойчиво снижалась последние четыре месяца. Сейчас ее недельный показатель находится на минимальных значениях с начала пандемии, пояснили в Роспотребнадзоре. По подсчетам специалистов, речь идет о снижении более чем в 64 раза.

В ведомстве добавили, что заболеваемость падает во всех возрастных группах. Большинство выявляемых случаев заражения протекают в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно. Таким образом, динамика пандемии коронавируса в РФ следует общемировому тренду.

Значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом "Омикрон", в летние месяцы маловероятен.
пресс-служба Роспотребнадзора

Тем не менее Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию на строгом контроле. В частности, ведомство сохранило противоэпидемические меры по выявлению заболевших и мониторингу пандемии. При ухудшении обстановки Роспотребнадзор допустил возвращение ковидных ограничений.

Вместе с тем в Минздраве уточнили, что россияне, как и раньше, смогут получать сертификаты с QR-кодом о вакцинации. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Новая волна?

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Отмена всех ограничений по коронавирусу в России вовсе не означает конец пандемии. Об этом Москве 24 рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков. По его словам, Роспотребнадзор пошел на такой шаг в первую очередь из-за снижения показателей заболеваемости.

Эпидемиологическая ситуация в России действительно на своих исторических минимумах. Реально фиксируемые заболевания COVID-19 практически не приводят к тяжелому течению болезни, и очень мало случаев средней тяжести. Практически нет госпитализаций.
Павел Волчков
руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог

По мнению специалиста, отмена всех ограничений не приведет к росту числа заражений. Он напомнил, что в последнее время масочный режим и так не действовал во многих регионах, тем не менее заболеваемость продолжала падать.

Вирусолог согласился с тем, что этим летом вряд ли поднимется новая волна коронавируса. Однако, по прогнозу специалиста, она ожидается осенью. "Новая вспышка ожидается осенью, в конце сентября – начале октября. К этому моменту дети вернутся в школы, студенты – в университеты. А именно эти категории считаются самыми активными распространителями", – объясняет Волчков.

По его словам, масштабы вспышки будут зависеть от того, появится ли в России новый подштамм коронавируса или нет. К существующим мутациям "Омикрона" россияне приобрели довольно устойчивый популяционный иммунитет, полагает эксперт. В связи с этим при отсутствии новых подштаммов рост заболеваемости будет незначительным.

Тем не менее Волчков все же посоветовал вакцинироваться от коронавируса гражданам, которые до сих пор не сделали прививку и не болели COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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