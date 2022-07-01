Песков заявил, что в Кремле пока не отменили масочный режим

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Масочный режим в Кремле и резиденциях президента России пока не отменили. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, в зданиях администрации пока сохраняется режим "повышенной предосторожности".

"Все-таки речь идет о резиденции главы государства, поэтому дополнительные меры здесь вполне понятны и объяснимы", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

