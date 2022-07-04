В РФ машины ГИБДД могут оснастить системами распознавания лиц

В России патрульные машины ГИБДД могут оснастить системами распознавания лиц. Тогда инспекторы смогут выявлять нарушение ПДД со стороны водителей в обоих направлениях, контролировать скоростной режим, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, а значит и вычислять машины, находящиеся в розыске.

Системы фотовидеофиксации и видеонаблюдения будут встроены в светосигнальные балки патрульных автомобилей. Такие системы будут работать в тестовом режиме в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.