В ГИБДД предложили поднять разрешенный порог скорости на некоторых магистралях. Так, водителям могут разрешить разгоняться до 150 километров в час.

Как утверждают в Госавтоинспекции, качество покрытия российских дорог давно приблизилось к европейскому, поэтому данную инициативу можно реализовать.

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