На развитие территорий столицы выделят 137 гектаров земли – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В текущем году на развитие территорий столицы будет выделено 137 гектаров земли, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"На особых условиях – без торгов – предоставляем землю инвесторам, готовым развивать городские территории. То есть строить инновационные центры, современные производства, социальные объекты: школы, детсады, медучреждения", – написал мэр.



По его словам, более половины выделенной в этом году земли займут производства, благодаря которым появятся рабочие места.

Собянин подчеркнул, что особое внимание уделят районам, которые активно развиваются.

"В Северном будет создан технопарк с распределительным центром. В Зеленограде – производственный комплекс по выпуску строительной продукции. В поселении Щаповское планируется открыть завод стройматериалов из дерева", – пояснил глава города.

На трех транспортно-пересадочных узлах построят офисные и общественно деловые пространства. Они появятся на ТПУ "Калужская", "Окружная" и "Новохохловская". А терминал для обслуживания пассажиров с парковками возведут на ТПУ "Выхино".

Ранее сообщалось, что в районе строящегося ТПУ "Нагатинский Затон" появится общественное пространство со спортивными и детскими площадками. Как рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, благоустройство затронет территорию у станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии, набережную Нагатинского затона и зеленую зону рядом с ней.

В июне началось благоустройство территории возле ТПУ "Славянский бульвар". Специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, расширят пешеходную зону и установят более 130 фонарей.