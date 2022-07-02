На развитие территорий столицы выделят 137 гектаров земли – Собянин

13:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В текущем году на развитие территорий столицы будет выделено 137 гектаров земли, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"На особых условиях – без торгов – предоставляем землю инвесторам, готовым развивать городские территории. То есть строить инновационные центры, современные производства, социальные объекты: школы, детсады, медучреждения", – написал мэр.
По его словам, более половины выделенной в этом году земли займут производства, благодаря которым появятся рабочие места.
Собянин подчеркнул, что особое внимание уделят районам, которые активно развиваются.
"В Северном будет создан технопарк с распределительным центром. В Зеленограде – производственный комплекс по выпуску строительной продукции. В поселении Щаповское планируется открыть завод стройматериалов из дерева", – пояснил глава города.
На трех транспортно-пересадочных узлах построят офисные и общественно деловые пространства. Они появятся на ТПУ "Калужская", "Окружная" и "Новохохловская". А терминал для обслуживания пассажиров с парковками возведут на ТПУ "Выхино".
Ранее сообщалось, что в районе строящегося ТПУ "Нагатинский Затон" появится общественное пространство со спортивными и детскими площадками. Как рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, благоустройство затронет территорию у станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии, набережную Нагатинского затона и зеленую зону рядом с ней.
В июне началось благоустройство территории возле ТПУ "Славянский бульвар". Специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, расширят пешеходную зону и установят более 130 фонарей.
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