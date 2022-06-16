Образовательный центр появится на территории ТПУ "Боровское шоссе"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Несколько многофункциональных комплексов и образовательный центр появятся на территории ТПУ "Боровское шоссе", сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на главу комитета по архитектуре и градостроительству Юлиану Княжевскую.

По ее словам, благодаря возведению новых объектов удастся создать дополнительные рабочие места. Кроме того, многофункциональные центры, которые собираются построить на территории ТПУ, станут местом притяжения горожан.

"Учитывая будущее развитие этой территории, образовательные и многофункциональные комплексы будут востребованы местными жителями. Такой шаг к децентрализации города поможет снизить нагрузку на центральные районы и даст толчок к развитию этих территорий", – отметила Княжевская.

Площадь одного многофункционального объекта будет равна порядка 40 тысячам квадратных метров, второго – 12 тысячам квадратных метров. Также на этой территории будет возведен спортивно-развлекательный центр площадью 6,5 тысячи квадратных метров и административно-деловой центр площадью 6,3 тысячи квадратных метров. Также специалисты собираются построить образовательный комплекс, который будет рассчитан на 300 мест для дошкольников и 150 мест – для детей школьного возраста.

На территории ТПУ, где не будет построек, проведут благоустройственные работы. Планируется оборудовать автомобильные стоянки и пешеходные переходы. Готовый проект окончательно представят в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в столице занялись благоустройством территории вокруг северного вестибюля станции метро "Окружная" салатовой ветки. Место дополнительно озеленят, там появятся скамейки и другие малые архитектурные формы. Для пассажиров сделают удобный подход ко второму вестибюлю "Окружной".