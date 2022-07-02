1,5 тонны авиакеросина вылилось из самолета в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево из самолета Airbus A321, принадлежащего "Аэрофлоту", вылилось 1,5 тонны авиакеросина. Это случилось во время планового технического обслуживания лайнера. Специалисты меняли топливный насос на крыле самолета.

В результате инцидента никто не пострадал. На место разлива оперативно прибыли спасатели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

