Росавиация ведет расследование из-за столкновения самолета с птицами в Шереметьево

16:14
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Росавиация организовала расследование по факту столкновения самолета компании "Аэрофлот" с птицами при посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"В настоящее время проводится расследование события со стороны Росавиации. Какие-либо комментарии на данную тему считаем преждевременными", – заявили в аэропорту.
Информацию о данном инциденте ранее распространили российские СМИ. Сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Екатеринбург – Москва, столкнулся со стаей птиц в момент совершения посадки непосредственно перед касанием с взлетно-посадочной полосой.
В результате столкновения с птицами повредился левый внешний закрылок самолета, а также левая часть горизонтального стабилизатора. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов.
Ранее Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения самолета компании Utair с птицей при вылете из Сургута. Отмечается, что самолет отправился в пункт назначения, несмотря на инцидент. При осмотре взлетно-посадочной полосы были обнаружены останки птицы.
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