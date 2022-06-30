Росавиация ведет расследование из-за столкновения самолета с птицами в Шереметьево

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Росавиация организовала расследование по факту столкновения самолета компании "Аэрофлот" с птицами при посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В настоящее время проводится расследование события со стороны Росавиации. Какие-либо комментарии на данную тему считаем преждевременными", – заявили в аэропорту.

Информацию о данном инциденте ранее распространили российские СМИ. Сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Екатеринбург – Москва, столкнулся со стаей птиц в момент совершения посадки непосредственно перед касанием с взлетно-посадочной полосой.

В результате столкновения с птицами повредился левый внешний закрылок самолета, а также левая часть горизонтального стабилизатора. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов.

Ранее Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения самолета компании Utair с птицей при вылете из Сургута. Отмечается, что самолет отправился в пункт назначения, несмотря на инцидент. При осмотре взлетно-посадочной полосы были обнаружены останки птицы.

