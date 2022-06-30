В МЧС заявили, что пожар на Коровинском шоссе потушен

Пожар на Коровинском шоссе потушен. Об этом сообщили в управлении МЧС по Москве. Горели материалы в строящемся здании. Площадь возгорания – 30 квадратных метров.

Причины пожара пока неизвестны, но в этом будут разбираться специалисты. Пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.