"Московский патруль": подозреваемую в крупной краже задержали на востоке столицы

На востоке столицы полицейские задержали хрупкую даму, подозреваемую в крупной краже. Женщина по поддельным паспортным данным устроилась работником в ломбард и вошла в доверие к коллегам.

Но зарплаты она не дождалась, обчистила кассу и прихватила с собой полный мешок ювелирных изделий. Репортаж Даниила Сухоручко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.