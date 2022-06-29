"Московский патруль": новая статья появилась в громком деле преступного сообщества Финико

Преступное сообщество Финико – новая статья в громком деле. По версии следствия, четверо основателей финансовой пирамиды в 2018 году создали криминальную организацию, куда вошли еще 18 предполагаемых сообщников. Десять человек уже арестованы, остальная часть дружного коллектива Финико в федеральном и международном розысках.

Что существенно изменит новое обвинение? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.