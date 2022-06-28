"Московский патруль": в Подмосковье задержали неоднократно судимого донжуана

В подмосковном Егорьевске полицейские задержали 56-летнего ранее неоднократно судимого донжуана.

Мужчина познакомился на улице с 81-летней женщиной, переехал к ней, убедил в серьезности намерений и даже устроил совместный поход в ЗАГС. Все для того, чтобы подобраться к ее банковским счетам. Завладев доверием пожилой невесты, преступник уговорил ее снять полмиллиона рублей и передать ему, якобы на ремонт.

Однако ремонта в их семейном гнездышке так и не вышло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.