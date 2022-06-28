Грузовая машина столкнулась с автоцистерной на Пятницком шоссе

На Пятницком шоссе грузовая машина столкнулась с автоцистерной. Видео с места аварии выложили в Сеть очевидцы.

Сильно разбит капот у автомобиля виновника ДТП. Машина выезжала с заправки, водитель не заметил автоцистерну. О пострадавших не сообщали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.