Российские боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ – МО РФ

Минобороны России показало работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". На кадрах показаны удары с воздуха ракетами по бронетехнике и опорным пунктам ВСУ.

Ка-52 – это вертолет непосредственной поддержки войск на поле боя. Он сочетает в себе функции ударного вертолета с разведывательным комплексом. Наличие на борту современных средств обнаружения и целеуказания позволяет атаковать любые объекты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.