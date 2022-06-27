В Латвии назвали ограничение транзита в Калининград намерением забрать у РФ регион

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Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис считает, что ограничение транзита грузов в Калининградскую область из России является намерением забрать регион.

"Это первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда <...> бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал – если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг", – сказал он в эфире телеканала TV24.

Гулбис назвал нынешних лидеров стран Запада слишком мягкими. По его словам, американскому президенту Джо Байдену необходимо было сразу после начала специальной военной операции на Украине обратиться к Владимиру Путину с заявлением о намерении забрать Калининград.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

