Губернатор Калининградской области сравнил Еврокомиссию с кошмаром Кафки

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, рассуждая о блокаде Калининграда, заявил, что в Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Кафки.

"Номера пакетов санкций скоро пойдут на десятки. Они в них сами запутались. Слово "Калининград" появилось только в пятом пакете. С моей точки зрения, без упоминания в санкциях Калининграда они вообще могли бы упразднить вступление Литвы в ЕС", – написал Алиханов в телеграм-канале.

Ранее он заявил, что мощности для доставки грузов в Калининградскую область имеются на Балтике в избыточном количестве. По его словам, перевозить товары есть на чем, однако понадобится субсидирование морского тарифа.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

