Литва не пойдет на уступки в вопросе транзита в Калининград – президент

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика не будет заключать с РФ какие-либо соглашения по смягчению ограничений грузового транзита в Калининградскую область.

"Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо "коридорах", – написал он в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta)

Науседа сообщил, что уже согласовал эту позицию с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, подчеркнув, что Литва будет исполнять санкции ЕС против России.

"Не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля", – добавил президент Литвы.

Ранее Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза. В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет.