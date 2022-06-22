В Калининграде назвали способы решения проблемы транзита через Литву

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Проблему грузового транзита в Калининградскую область через Литву можно решить дипломатическим путем. В настоящее время существует три различных варианта преодоления данной ситуации. Об этом заявила глава калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова, сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что все возможные пути решения должны основываться на внесении изменений в санкционное постановление Евросоюза № 833/2014, на который ссылаются литовские власти.

"Решений может быть несколько, это скорее технический вопрос. <...> Первый – это дополнение глоссария статьи 1 понятием "калининградский транзит людей и грузов" и общее изъятие из санкций", – заявила Иванова.

Второй вариант основывается на исключении из документа формулировок "включая транзит" и "с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом", которые были включены после принятия ЕС четвертого, пятого и шестого санкционных пакетов.

"Третий вариант, самый очевидный, – без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введенных четвертым, пятым и шестым пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров", – пояснила Иванова.

С 18 июня Литовские железные дороги запретили транзит по своей территории товаров, на которые ранее были наложены санкции Евросоюза. В числе запрещенных грузов – стройматериалы и металлы, а также алкоголь, торф, парфюмерия и другие категории товаров.

В МИД РФ потребовали от властей Литвы отменить запрет. В ведомство была вызвана поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Ей сообщили, что Россия расценивает решения властей страны как враждебные.

