Лукашенко сравнил изоляцию Калининграда Литвой с объявлением войны

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Действия литовских властей, направленный на изоляцию Калининградской области, можно воспринимать как объявление войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"То же самое Литва. В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны", – сказал он в ходе переговоров с Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что такие действия в современной политике недопустимы. Также он предложил Путину рассмотреть возможность зеркального ответа на тренировочные полеты самолетов США и НАТО, способных нести ядерное оружие. Лукашенко подчеркнул, что такие действия Запада являются безусловно агрессивными.

"Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды", – сказал он.

Также Лукашенко отметил, что Минск озабочен политикой Литвы и Польши, направленной на усиление конфронтации Россией и Белоруссией.

"Я не знаю, зачем им нужна эта конфронтация, но ясно, что за спиной стоят, подталкивают, отвратительная политика, агрессивная", – заключил Лукашенко.

Ранее Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза. В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет.