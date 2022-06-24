РЖД частично приостановили грузовой транзит через Белоруссию в Польшу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
"Российские железные дороги" приняли решение о частичной приостановке грузового транзита в Польшу через территорию Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
"Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу", – указано в сообщении.
При этом в пресс-службе холдинга подчеркнули, что полное прекращение транзита не рассматривается.
Ранее Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.
Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза. В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет.
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