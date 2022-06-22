Влияние Польши в ЕС повышается на фоне политики ФРГ и Франции в отношении РФ – СМИ

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Аналитик Эоин Дреа предсказал увеличение роли и влияния Польши в Евросоюзе на фоне стремления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к партнерским отношениям с Россией. Об этом сообщает RT.

По мнению эксперта, Германия и Франция не поставляют на Украину значительные объемы оружия, а также пытаются договориться с Владимиром Путиным. Именно это, считает Дреа, указывает на возможное возобновление отношений между странами.

Однако аналитик выразил мнение, что данный процесс "примирения" встречает недоверие со стороны стран Восточной Европы, входящих в Евросоюз. На этом фоне возрастает важность Польши в качестве одного из лидеров объединения.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза могут сделать золото новым объектом экономических санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. О новых мерах может быть объявлено 23–24 июня.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

