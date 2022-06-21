ЕС рассматривает золото в качестве нового объекта санкций против РФ – СМИ

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Страны Евросоюза рассматривают золото в качестве нового объекта санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Агентство со ссылкой на датированный 20 июня документ сообщает, что лидеры ЕС в конце саммита (23–24 июня) объявят, что работа над санкциями будет продолжена, в том числе для "усиления их выполнения и предотвращения их обхода".

Reuters отметило, что в предыдущей версии документа не говорилось о дальнейшей работе над санкциями. Агентство подчеркнуло, что выявляются секторы, которые могут быть затронуты санкциями.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала вводить новые санкции против России до тех пор, пока Москва не выведет войска с Украины. В Палате общин британского парламента Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет отказываться от импорта товаров из РФ, а также продолжит поставлять Киеву оружие и поддерживать попытки Украины "вытеснить Россию со своей территории".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

