В Китае назвали главный козырь России против санкций

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Богатство энергоресурсами и продовольствием является главным козырем России в борьбе с западными санкциями. Таким мнением поделился в беседе с порталом "Гуаньча" директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин.
По словам эксперта, в то время, когда цены на газ в Европе значительно выросли, Россия смогла нарастить поставки газа в ЕС на 30%.
"Владимир Путин сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн (зерна. – Прим. ред.), что соответствует уровню предыдущих лет, что также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям", – добавил специалист.
Ранее Путин заявил, что санкционная политика Запада против России привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономике своих стран. По его словам, в ЕС сегодня неформально обсуждается возможность применения санкций по отношению к любым неугодным государствам, в том числе европейским.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причина продовольственного кризиса в мире кроется не в нынешней ситуации на Украине, а в ряде ошибочных действий разных стран мира. Кроме того, влияние запасов украинского зерна на мировой рынок преувеличено, считает Песков.
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