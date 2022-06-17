Путин предрек смену элит в Европе

Фото: скриншот трансляции Москва 24
Сегодняшняя ситуация в европейских странах приведет к волне радикализма и в перспективе – к смене элит, заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Так, например, выборы в Европе, по словам главы РФ, похожи на ширму, так как друг друга сменяют очень похожие политические партии, а сама суть от этого остается прежней.
Путин подчеркнул, что настоящие интересы населения и национального бизнеса в этих странах оттесняются все дальше.
"Такой отрыв от реальности, как запроса общества, неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, деградации, а в недалекой перспективе – к смене элит", – заключил президент РФ.
Ранее глава РФ назвал санкции против России безумными и бездумными. По словам российского лидера, их цель была – смять экономику РФ. Однако это, как уточнил президент, у Запада не получилось.
Заявления о "путинской инфляции" на Западе также, по словам президента, можно считать глупостью. Путин уточнил, что рост цен и проблемы в энергетике являются результатом ошибочной политики Соединенных Штатов и Евросоюза.
Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня. Он продлится до 18-го числа. Свое участие в нем подтвердили представители более чем 90 государств.
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