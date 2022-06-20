В Госдуме оценили влияние продления санкций ЕС против Крыма

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Продление европейских санкций в отношении Севастополя и Крыма не окажет влияния на жизнь данных регионов, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"Севастополь и Крым уже восемь лет живут фактически под двойными санкциями – под теми, что действуют в отношении регионов, и антироссийскими, – поэтому их продление существенно не повлияет на жизнь регионов", – приводит RT его слова.

Депутат отметил, что решение Евросоюза продлить ограничения не вызывает удивления. По словам Белика, члены ЕС "не забыли заглянуть в свой календарь и продлить ограничения против Севастополя и Крыма".

Ранее Совет Евросоюза объявил о продлении санкций в отношении Крыма и Севастополя. Согласно официальному заявлению, ограничения вводятся на срок до 23 июня 2023 года.

Санкции подразумевают запрет на импорт продукции из Крыма или Севастополя в Евросоюз, а также инвестиции в данные регионы. Помимо этого, европейским компаниям запрещается оказывать туристические услуги в обозначенных субъектах РФ.

