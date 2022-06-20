Совет ЕС продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Фото: depositphotos/kirill_grekov

Совет Евросоюза объявил о продлении санкций в отношении Крыма и Севастополя. Согласно официальному заявлению, ограничения вводятся на срок до 23 июня 2023 года.

Санкции подразумевают запрет на импорт продукции из Крыма или Севастополя в Евросоюз, а также инвестиции в Крым или Севастополь. Помимо этого, европейским компаниям запрещается оказывать туристические услуги в обозначенных регионах.

Отдельные ограничения затрагивают экспорт определенных видов товаров и технологий для крымских компаний или для транспортных, телекоммуникационных и энергетических предприятий в Крыму. Аналогичный запрет распространяется на операции с добычей топлива и минеральных ресурсов.

Ограничительные меры Совета ЕС в качестве реакции на воссоединение Крыма с Россией были введены в июне 2014 года.

Накануне стало известно, что Литва запрещает транзит некоторых видов товаров из Калининградской области в другие регионы РФ. Речь идет обо всех видах грузов, которые подпадают под европейские санкции.