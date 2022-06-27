Литва согласовала с ЕК основные принципы транзита грузов в Калининград

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Руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией согласовало основные принципы и установки транзита грузов в Калининград. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам старшего советника главы Литвы по национальной безопасности Кястутиса Будриса, консультация прошла в свете обновления рекомендаций комиссии по реализации санкций.

"Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии", – сказал Будрис.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

