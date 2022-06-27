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Политика

27 июня, 20:55

Генпрокуратура ДНР заявила об эксгумации останков 172 военных ВСУ на "Азовстали"

политика

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Останки 172 военных Украины обнаружены и эксгумированы на территории завода "Азовсталь", сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры ДНР.

"Следователями Генеральной прокуратуры ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината "Азовсталь". На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих", – говорится в сообщении.

Уточняется, что останки эксгумированы 20 мая 2022 года в парке имени Петровского в Мариуполе. Кроме того, СК РФ совместно со следователями прокуратуры ДНР обнаружили списки с установочными данными захороненных, благодаря чему стала возможна их идентифицикация.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских силовиков. По словам Шойгу, в плен российским военным сдались 2 439 бойцов нацбатальона "Азов" и других формирований ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

На "Азовстали" нашли помещения, где мог располагаться штаб роты боевиков

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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