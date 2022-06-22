Хуснуллин допустил, что "Азовсталь" в Мариуполе продолжит работу

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Мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" в дальнейшем может продолжить работу, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время в правительстве РФ ведутся дискуссии относительно будущего завода.

"Но мы склоняемся к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно – это 12 тысяч работающих", – сказал Хуснуллин в эфире канала "Россия 24".

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских силовиков. По словам Шойгу, в плен российским военным сдались 2 439 бойцов нацбатальона "Азов" и других формирований ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

