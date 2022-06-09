В Кремле не располагают данными о судьбе украинских пленных с "Азовстали"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В Кремле не располагают данными о судьбе украинских пленных с мариупольского комбината "Азовсталь", которые были доставлены на территорию РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Мы не располагаем такой информацией", – приводит слова Пескова ТАСС.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских силовиков. По словам Шойгу, в плен российским военным сдались 2 439 бойцов нацбатальона "Азов" и других формирований ВСУ.

Позднее эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.