В Уфе восемь человек пострадали из-за столкновения микроавтобуса и двух автомобилей

Фото: телеграм-канал "Владимир Севастьянов"

Микроавтобус и две иномарки столкнулись в Уфе, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

На пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса столкнулись Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4. От удара автобус отбросило на трех пешеходов.

"В результате аварии водитель Audi и его три пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса. Доставлены в медучреждение три пешехода, среди них 11-летняя девочка", – сообщается в телеграм-канале.

Уточняется, что маршрутный автобус ехал без пассажиров.

Ранее сообщалось, что авария случилась на пересечении Зубовского бульвара и улицы Пречистенки в ночь на 24 июня. Автомобиль марки Mercedes-Benz врезался в стену и загорелся. В результате происшествия погибли два человека, еще шесть человек были доставлены с различными травмами в больницу.

В столичной Госавтоинспекции указали, что причиной смертельного ДТП стало грубое нарушение ПДД.

