Германская Bayernoil может приостановить поставки топлива из-за удара молнии – СМИ

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Германская компания Bayernoil планирует приостановить поставки дизельного топлива и мазута после удара молнии по одному из объектов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

По информации агентства, ограничения будут действовать несколько дней и коснутся двух нефтеперерабатывающих заводов компании, расположенных в городах Фобург-на-Дунае и Нойштадт-на-Дунае.

Как отмечает агентство, остановка поставок может осложнить ситуацию на европейском рынке дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что в стране запустили второй этап плана по сокращению потребления газа. Глава немецкого ведомства назвал газ дефицитным товаром и сообщил, что власти страны представят "аукционную модель экономии". За счет нее предприятия снова смогут покупать топливо. Для тех же, кто от него откажется, могут предусмотреть систему вознаграждений.

Переход на вторую из трех ступеней плана стал следствием сокращения поставок "Газпрома" в Европу. Российская госкорпорация, в свою очередь, ссылается на трудности из-за ремонта оборудования на фоне санкций Запада. О техобслуживании также заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство Германии также опасается возможности полного перекрытия газа в страну со стороны России под видом ремонта. Как отмечает Financial Times, такой шаг затруднил бы заполнение газовых хранилищ в ФРГ.