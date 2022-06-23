Поставки газа по "Северному потоку" снижены из-за техобслуживания – Песков

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Поставки газа по "Северному потоку" временно снижены из-за технологического обслуживания газопровода, здесь нет двойного дна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, турбина – это технологическая причина, а не политическая.

"Если турбину нужно обслуживать или если турбину нужно из ремонта вернуть на место ее работы, а она не возвращается. Ну, наверное, то, что турбина не возвращается, это действительно не совсем технологически", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он отметил, что "германские визави" понимают все технологические циклы обслуживания газопровода. Пресс-секретарь президента добавил, что странно приплетать к этому вопросу политику.

Песков подчеркнул, что Россия строго выполняет все свои обязательства.

"И будучи весьма и весьма надежным и зарекомендовавшим себя на протяжении многих десятилетий поставщиком энергоресурсов в Европу, конечно, Россия весьма и весьма аккуратно к этому своему реноме относится", – сказал Песков.

Ранее газета Financial Times сообщила, что правительство Германии опасается, что Россия полностью прекратит поставки газа в страну, воспользовавшись ремонтом на "Северном потоке".

По данным издания, это подорвет усилия ФРГ по наполнению газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона. В настоящее время хранилища заполнены на 58%, однако власти хотят наполнить их на 90% к 1 ноября.

