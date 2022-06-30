Водителю фуры, в которой от удушья погибли мигранты, грозит смертная казнь в США

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Водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, Омеро Заморано и его сообщнику Кристиану Мартинесу грозит смертная казнь, сообщили в минюсте США.

Заморано обвиняется по уголовному делу по пункту обвинения в незаконной перевозке иностранцев, повлекшей смерть. Кроме того, обвинения в сговоре с целью перевозки нелегалов, повлекшей за собой смерть, предъявлены также Кристиану Мартинесу. Если их признают виновным, им грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Также обвинения в незаконном хранении оружия были предъявлены двум гражданам Мексики – Хуану Мендесу и Хуану Бильбао. По данным правоохранителей, им принадлежала регистрация на прицеп фуры. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что тела не менее 40 погибших были обнаружены в брошенной фуре на юге американского штата Техас. Еще 15 человек были найдены живыми и доставлены в медучреждение. Предположительно, все погибшие – мигранты, которые таким образом пытались незаконно пересечь границу США.