В Техасе тела 46 мигрантов найдены в брошенной фуре – СМИ

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Тела не менее 40 погибших были обнаружены в брошенной фуре на юге американского штата Техас, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник из числа официальных лиц.

Еще 15 человек были найдены живыми и доставлены в медучреждение.

По словам источника агентства, предположительно, все погибшие - мигранты, которые таким образом пытались незаконно пересечь границу США.

Ранее сообщалось, что в водах Канады перевернулось рыболовное судно Villa de Pitanxo, на борту которого находились 24 человека. Преимущественно среди них были граждане Испании – 12 человек, – а также перуанцы и датчане.

Жертвами кораблекрушения стали несколько человек. ЧП произошло в 250 милях от берега, в районе острова Терранова. На месте происшествия нашли две спасательные шлюпки – в одной находились три моряка, другая была пустой.

До этого кораблекрушение произошло у берегов Туниса. На момент происшествия в лодке находились свыше 90 человек.

В результате спасательной операции удалось живыми вытащить из воды 70 человек. На судне африканские мигранты пытались пересечь Средиземное море от Ливии до Италии.