Четыре автомобиля столкнулись на ТТК у Кутузовского тоннеля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца при въезде в Кутузовский тоннель. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону Киевского путепровода затруднено", – говорится в сообщении.

В департаменте призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково произошло ДТП с участием двух автомобилей. На место были вызваны экстренные службы. В результате движение в сторону области пришлось временно перекрыть. Позже для проезда автомобилей открыли четыре из пяти полос автодороги.