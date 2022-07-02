"Московский патруль": юбилей отмечает программа "Вести. Дежурная часть"

Двадцать лет безупречной работы как часы. Главная правовая программа страны – "Вести. Дежурная часть" – отмечает юбилей Два десятилетия наши коллеги работают без остановки, перерывов и с максимальной фактологической точностью.

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